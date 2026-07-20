Meclis'teki odasını emlak ofisine dönüştüren AKP'li vekil: 'Sadece vekillere değil herkese satıyorum'

AKP'li Giresun milletvekili Ali Temür, Meclis'te milletvekillerine enflasyon korumalı, ucuza ev pazarlaması hakkında gündeme getirdiğimiz haberin ardından bir açıklama yaptı.

Temür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm süreçlerin hukuka uygun olduğunu ve inşaat için ilgili tüm kooperatif ve yasal izinlerin alındığını belirtti ve şu sözleri dile getirdi:

"Arsanın büyüklüğü nedeniyle projeye çok sayıda üyenin katılımı gerekmektedir. Bu sebeple kooperatif üyeliği yalnızca milletvekillerine veya Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarına değil, dileyen herkese açıktır. Milletvekilleri, Meclis personeli ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımız, gerekli şartları yerine getirerek kooperatife üye olabilmektedir. İsteyen herkes, uygun gördüğü sayıda üyelik alarak bu projeye katılabilir."

Esas meseleyi es geçti: 'Sadece vekillere değil herkese satıyorum'

Eleştirinin esas başlığını, yani Meclis'te konut pazarlamasını ve vekillikten çok müteahhitlik yapmasını es geçen Ali Temür, "sadece vekillere değil herkese satıyorum" diyerek kendini savundu. Temür eleştirilere karşı şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler ise maalesef gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Haberlerde konu, milletvekillerine özel bir imkân sağlanıyormuş gibi sunularak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysa burada herhangi bir ayrıcalık, aracılık, nüfuz kullanımı veya kamu gücünden yararlanılması kesinlikle söz konusu değildir. Arsa, tamamen serbest piyasa koşullarında mal sahibinden satın alınmaktadır. Kamunun veya devletin herhangi bir kurumu, kaynağı ya da imkânı bu süreçte kullanılmamıştır."

Parlamenterler Gölvadi adını taşıyan projenin tanıtım metninde ifade edilen kur farkı doğması halinde yaşanacak sorunların son takside yansıtılacağı bilgileri yer alıyordu. Şantiyenin satış için ilk görücüye çıktığı yer meclisteki makam odaları olmuştu.

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Parlamenter ismi sadece bir tercihmiş

Ayrıca kooperatifin isminde yer alan "Parlamenter" ifadesine de değinen Ali Temür, yaptığı açıklamada isim tercihinin hukuki bir imtiyaz sağlamadığını belirterek şu sözleri dile getirdi:

"Ayrıca kooperatifimizin isminde yer alan 'Parlamenter' ifadesi yalnızca tercih edilmiş bir isimdir. Benzer isimler ülkemizde çok sayıda kooperatif, site ve farklı kuruluş tarafından kullanılmaktadır (bir sigara markası bile var). Bu ifadenin herhangi bir hukuki ayrıcalık sağladığı veya herhangi bir imtiyaz ifade ettiği yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."

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