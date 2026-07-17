TBMM'deki manzara işte tam olarak bu: Milletvekilinden milletvekillerine ucuza, enflasyon korumalı konut satışı!

AKP Giresun vekili Ali Temür'ün meclisteki makam odalarına Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir evlerinin tanıtım broşürlerini göndermesi tepkilere neden oldu.

Bu durum meclis kulislerinde vekilin odasını emlak ofisine dönüştürdüğü yorumlarına yol açtı. Aynı zamanda Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Temür'ün, meclis mesaisi yerine şantiye işleriyle ilgilenmesi ve projeler tamamlandıkça kamusal alanı bir satış ofisi gibi kullanması dikkat çekiyor.

Başakşehir Gölvadi bölgesinde hayata geçirilen emlak konut işleri, geçmişte de çeşitli usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla haberlere konu olmuş, tartışmalı projeler arasında yer almıştı.

Halk kirasını ödeyemezken milletvekillerine enflasyon korumalı özel ödeme planı

Hazırlanan tanıtım kataloğunda projenin çevresinde birçok markalı inşaatın bittiği ve yenilerinin hızla yükseldiği, komşu projelerin isimleriyle birlikte vurgulanıyor.

Lüks konutların meclis üyeleri gibi yüksek gelirli kesimlere piyasa şartlarına göre oldukça düşük bedellerle sunulduğu görülüyor.

Kooperatiften ev almak isteyen parlamenterlerin sadece üyelik bedeli ödeyeceği sisteme göre, toplam tutarın yüzde yirmi beşi peşin alınıyor ve kalan miktar dört eşit taksite bölünüyor. Bu kapsamda 1+1 daireler 1 milyon 860 bin lira, 2+1 daireler 2 milyon 860 bin lira ve 3+1 daireler ise 4 milyon 100 bin lira fiyat etiketine sahip. Üyelere enflasyon ve maliyet artışı koruması da vadediliyor. Arsa kooperatifi modeliyle işleyen süreçte, önce kooperatif adına bir arsa alınması ve ardından bu alanın seçilecek bir firmaya kat karşılığı devredilmesi planlanıyor.

Yargı mensupları ve AKP'li isimler kooperatif yönetiminde

Projenin geçmişteki yankıları da oldukça dikkat çekici. Yaklaşık 4 milyar 869 milyon lira maliyeti olan bu yapı, kooperatif usulüyle inşa ediliyor. Ticaret Sicil Gazetesi verilerine ve 2024 yılında basına yansıyan haberlere göre, Bahçeşehir Gölvadi Konut Yapı Kooperatifi yönetiminde yargının üst düzey isimleri ve çeşitli AKP'li kurmaylar yer alıyor. Yönetim kadrosunda Yargıtay üyesi Mustafa Yapıcı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Danıştay Genel Sekreteri Kemal Açıkgöz bulunuyor. Kurucu isimler arasında ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Pınar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Uslu ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AKP üyesi Mustafa Burak Altınsoy görev yapıyor.

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Giresun sahilinde eski meclis üyeleriyle yeni projeler

Ali Temür'ün emlak ve konut alanındaki faaliyetleri sadece Ankara ile sınırlı kalmıyor.

soL'un edindiği bilgilere göre, vekilin memleketi Giresun'da da benzer yoğunlukta inşaat çalışmaları yürüttüğü belirtiliyor. Eski AKP'li meclis üyelerinin de dahil olduğu bu çalışmalarda, bilhassa Giresun sahili şeridinden arsalar satın alındığı ve buralarda yeni inşaat projelerinin hızla başlatıldığı ifade ediliyor.