'Meclis’te olmak istedik, AKP makul karşıladı'

tv100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına katılan HÜDAPAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, soruları yanıtladı.

Serkan Ramanlı, “İttifak sürecin kendi logomuzla mı yoksa ortak liste ile mi seçime gireceğimiz hususunda tartışma yaşadık. Hem kendi içimizde hem de AK Parti temsilcileriyle. Ama bizim ortaya koyduğumuz bir ilke vardı o da şuydu; ‘Biz milletvekili seçimlerinde alacağımız oyların maksimize edilmesini istiyorduk. Ama sadece bununla yetinmeyecektik. Milletvekili sayısının da maksimum düzeyde Cumhur İttifakı lehine oluşması için bir çaba göstermeyi ifade ediyorduk.’ Netice itibariyle bizim AK Parti ile aynı listeden girmemizin, Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki milletvekili sayısının oluşacağına dair ortak kanaat üzerinden şekillendi. Biz bu şekilde seçimlere girme kararı aldık” dedi.

Ramanlı, Meclis’te olmak istediklerini belirterek, “AK Parti makul karşıladı” ifadelerini kullandı.