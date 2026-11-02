Meclis'te 'ödünç vekil' pazarlığı yeniden devrede: Yeni Yol'u kurtarma görevi yine CHP'de

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın Deva Partisi'nden istifasıyla birlikte, TBMM'de grup kurmak için gereken 20 milletvekili barajının altına düşen Yeni Yol'un imdadına bir kez daha düzen muhalefeti yetişmeye hazırlanıyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre grubun düşmemesi için CHP'nin yeni bir "transfer" formülüyle duruma müdahale etmesi bekleniyor.

Daha önce de Mustafa Bilici'nin istifasının ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol'da "görevlendirilmesiyle" grubun düşmesi engellenmişti. Şimdi aynı senaryonun bir kez daha sahneye konması ve Yeni Yol grubunun yine CHP desteğiyle suni olarak ayakta tutulması öngörülüyor.

Yeni Yol'un Meclis'teki grup varlığını sürdürebilmesi için CHP'den bir milletvekilinin daha geçiş yapabileceği kulislerde yüksek sesle ifade edilirken, CHP kurmayları bu vekil transferi "Meclis'teki çok sesliliğin korunması" kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor.

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Adı 'demokrasi için büyük adım' oldu

CHP kurmayları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı siyasi görüşlerin Meclis'te temsil edilmesine verdiği "önemi" öne sürerek yaşanan tabloyu aklamaya çalıştı.

Düzen siyasetinin bu pragmatist hamlesi, "Bu demokrasi için büyük bir adım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her zaman çok sesliliğe inanıyor. Meclis'in daha kapsayıcı olması açısından ne gerekiyorsa yaparız" sözleriyle pazarlandı.

YRP'li isimler de gündemde

Öte yandan, Yeni Yol'u kurtarma operasyonunda tek alternatif CHP değil. Meclis'teki siyasi transfer pazarlığında Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de adı geçiyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre, YRP milletvekilleri Mehmet Aşıla veya Doğan Bekin'den birinin de Yeni Yol'a geçiş yaparak grubu kurtarabileceği ifade ediliyor.

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