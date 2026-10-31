DEVA Partili Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya istifa etti

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüş ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ertuğrul Kaya, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, başka bir partiye geçip geçmeyeceği veya hangi partiye geçeceği sorusu üzerine “Ben Gaziantep Milletvekiliyim. Hemşehrilerimle istişareler yapacağım, buna hemşehrilerim karar verir. Hemşehrilerimin çizdiği istikamet doğrultusunda gideceğim” dedi.

Yeni Yol Grubu'ndan ayrılıp ayrılmadığı, Yeni Yol Grubu'nun düşüp düşmediği sorusu üzerine, “Orada bileşenler farklı. Yeni Yol Grubu'ndaki arkadaşlarımız gerekli görürlerse açıklama yaparlar” ifadesini kullandı.

Ertuğrul Kaya'nın grubunun devam etmesi için bir süre daha Yeni Yol'da kalacağı öğrenildi.

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Daha önce Yeniden Refah devreye girmişti

Yeni Yol’un milletvekili sayısı TBMM’de grup oluşturmak için en alt sınır olan 20 milletvekilinden oluşuyor.

Kani Torun’un 31 Ağustos’ta Yeni Yol’dan ayrılması üzerine grubun düşmemesi için Yeniden Refah Partisi’nin girişimiyle Konya Milletvekili Ali Yüksel Yeni Yol'a katılmıştı.

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