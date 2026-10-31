Kemal Kılıçdaroğlu: AK Parti'yi de arındıracağız, diğer partileri de arındıracağız

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları İl Koordinasyonu Toplantısı'na katıldı.

Gündeme ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu partililere rüşvet ve arınma mesajı verdi.

"CHP'nin kurultaylarında para pul dönmez" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi ikna etmek ayrı, o kişinin iradesini satın almak ayrı. Beni ikna edersiniz eyvallah derim. Ama hiç sizi dinlemeden cebinize parayı koyup şuna gidin oy verin derseniz onlar gerçek CHP'li değildir" dedi.

Türkiye'nin bir 'arınma dönemi' yaşadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Sadece bizi değil Türkiye'yi arındıracağız. AK Parti'yi de diğer partileri de arındıracağız" sözlerine yer verdi.

Belediyelere yönelik rüşvet soruşturmaları hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, istifa vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Vatandaşın alın terinin soyulmasını istemiyoruz. Kirliliği asla kabul etmiyoruz. Tartışmaya, iknaya, oturup konuşmaya evet. Ama rüşvet irade satın alınmasını kabul etmiyoruz. Bu ahlaksızlıktır. Hiçbir belediye başkanı halka hizmet etmekten çekinmemeli. Ama kendisi için yakınları için harcıyorsa ve hala CHP'liyim diyorsa, sakın CHP'de kalmasın ve derhal istifa etsin."

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