‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ paylaşımı yapan memur açığa alındı

Çanakkale’nin Çan ve Bozcaada ilçesinde görevli iki memura, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda bir memur açığa alındı.

Paylaşımlarında, ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ diyen ve zamları eleştiren ve açığa alınan memurlarla ilgili Eğitim-İş Sendikası, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

‘Açığa alma keyfi bir uygulamadır'

Uygulamanın hukuksuz olduğunu ifade eden Eğitim-İş Sendikası yetkilileri, “Bu keyfi uygulamanın hukuki bir karşılığı yok. Üyemiz tamamen günlük yaşamla ilgili paylaşımlarda bulunmuş, görevi ile ilgili paylaşım yapmamıştır. Kaldı ki, delil karartma gibi bir durum söz konusu değildir. Soruşturma açığa almadan da yürütülebilirdi. Dolayısıyla açığa alma işlemi keyfi bir uygulamadır” dedi.

Eğitim-İş yetkilileri, ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz’ talepli sloganın suç olamayacağını ifade etti.