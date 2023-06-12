MHP’den HÜDA PAR'ın gündeme getirdiği 'anayasanın ilk 4 maddesi' çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisi tarafından hazırlanan anayasa taslağına ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız, açıklamasında ismini kullanmadan, HÜDA PAR'a mesaj verdi. Yıldız, açıklamasında MHP'nin hazırladığı anayasa çalışmasında ilk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimlerin bulunmadığını söyledi.

Yıldız Twitter'da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı 100 maddelik anayasada; Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur. Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur! Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur."

1-Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada;

Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur.

İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur!

Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur . — Feti Yıldız (@YildizFeti) June 12, 2023

MHP'li Feti Yıldız, 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada HÜDA PAR için "'AK Parti'yi destekliyoruz' dediler, listeden aday oldular, geçti gitti" ifadelerini kullanmıştı.