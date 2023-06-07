Meclis'te garip atamalar: Aşçı başkan yardımcısı, imam başmüşavir oldu

Son aylarda çok sayıda yeni atamanın yapıldığı öne sürülen TBMM’de bazı çalışanların bir günde iki ayrı atama ile “yükseltildikleri” ifade edildi. Meclis’te koruma polisinin daire başkan yardımcısı, imamın başmüşavir, aşçının başkan yardımcısı kadrosuna atandığı öne sürüldü. Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası, atamalara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, söz konusu atamalar kadrolu personelle birlikte memur kadrosunda olmayanlara da uygulandı. Son dönemde gerçekleştirilen bu atamaların sayılarının “yüzlerle” ifade edildiği de kaydedildi.

İmam Meclis Başkanı Başmüşaviri oldu

Buna göre, atamalar çoğunlukla özel kalem müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirildi. Bu atamalar kapsamında koruma polis memuru, destek hizmetleri daire başkan yardımcılığına atandı. Meclis’te öğle ve ikindi namazlarını kıldıran imamın ise Meclis Başkanı Başmüşaviri olduğu öne sürüldü. Bir başka tartışmalı atama zinciri, M.Y. isimli personel için yaşandı. M.Y’nin bir günde mevcut pozisyonunun iki kez değiştiği, aynı gün içinde toplamda üç farklı unvanda olduğu aktarıldı. Görevde yükselme sınavı ile geçilebilecek kadrolara Meclis Başkanlığından verilen onayla atamaların yapıldığı da iddia edilenler arasında.

Bir istifa ile atama üstüne atama

AKP’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden ancak aday gösterilmedikten sonra geri dönen TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun kısa süreli ayrılığında da atama zincirine rastlandığı bildirildi. Buna göre, Kumbuzoğlu’nun istifa ettiği süreçte yerine Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek atandı. Şimşek’in yerine ise Özel Kalem Müdürü Hikmet Konar atandı. 15 gün sonra Ferdi Şimşek, Kumbuzoğlu’nun dönmesi ile TBMM Başkanı Başmüşavirliğine getirildi. Ardından Şimşek’in yerine Özel Kalem Müdürü olan Hikmet Konar görevden alındı. Onun yerine Hukuk Hizmetleri Başkanı Celalettin Gürses atandı. Gürses’in bıraktığı yere de İsmail Aydos atandı. Bu süreçte ayrıca Ferdi Şimşek’in sekreterinin daire başkan yardımcısı yapıldığı bildirildi.

'Hukuk mücadelesini başlatıyoruz'

TBMM’deki tartışmalı atamalara karşı Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası devreye girdi. CİMER aracılığı ile atamaların hukuki gerekçesini öğrenmek için başvuran sendika yönetimi, ayrıca tüm atamalara karşı yargı yoluna gideceğini ifade etti. Sendika tarafından TBMM’deki atamalar hakkında yapılan açıklamada Meclis Başkanlığı’na seslenerek şu ifadeler kullanıldı:

“Sınavla gelinebilecek kadrolara açıktan sınavsız yerleştirmeler var. Yapılan tüm bu haksızlıklarda hem sizin payınız var hem de size destek veren personelin. İdari teşkilat personeli, sınavlara girmeye ve torpilin altında ezilmeye devam ediyor. TBMM’ye sınavla gelen ve ötekileştirilen personel, bu ayrıştırmadan bıktı. Nerede hak? Nerede hukuk? Nerede liyakat? Tek kriter siyasete ve makamlara yakınlık. Sendika olarak üzerimize düşeni yapıyor ve tüm atamalara karşı hukuk mücadelesini başlatıyoruz.”