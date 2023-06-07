Dövizde seçim sonrası başlayan artış tüm hızıyla sürüyor.
Dolar bu sabah saatleri itibariyla 22,85'e kadar yükseldi, avro ise 24,65'e kadar çıktı.
Altının gramı ise 1431 lirayı gördü.
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar rekor kırarak 23'e doğru ilerliyor, avro 24 lirayı aştı, gram altında tarihi seviye
Dolar bu sabah saatleri itibariyle 22,80'e kadar yükseldi, avro ise 24 lirayı aştı.
Haber Merkezi
Dövizde seçim sonrası başlayan artış tüm hızıyla sürüyor.
Dolar bu sabah saatleri itibariyla 22,85'e kadar yükseldi, avro ise 24,65'e kadar çıktı.
Altının gramı ise 1431 lirayı gördü.