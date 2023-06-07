Dolar rekor kırarak 23'e doğru ilerliyor, avro 24 lirayı aştı, gram altında tarihi seviye

Dolar bu sabah saatleri itibariyle 22,80'e kadar yükseldi, avro ise 24 lirayı aştı.

Haber Merkezi

Dövizde seçim sonrası başlayan artış tüm hızıyla sürüyor.

Dolar bu sabah saatleri itibariyla 22,85'e kadar yükseldi, avro ise 24,65'e kadar çıktı.

Altının gramı ise 1431 lirayı gördü.

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