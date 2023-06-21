Meclis'te CHP’li milletvekilinin odasının kapısı kırıldı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın TBMM'deki odasının kapısının zorlandığı ve kırıldığı ortaya çıktı. Kapının kilidinin olduğu bölümün tornavida benzeri bir cisimle aşındığı, kilidin yuva bölümündeki menteşelere zarar verildiği görüldü.

Sevda Erdan Kılıç, olayı şu sözlerle anlattı:

“Dün akşam 20.15 sıralarında, danışmanımla birlikte odadan ayrıldık, kilitledik, hiçbir sorun yoktu. Sabah danışmanım, 09.30 sıralarında geldiğinde, kapının açık olduğunu fark etti. Darbe almış, zorlanmış kapı.

TBMM’ye vatandaşlar girerken birçok yerden aranarak geçiyorlar. Ama TBMM’de milletvekili odasının kapısı zorlanmış. Tabii bizim korkacağımız bir şey yok. Kimseden saklımız, gizlimiz de yok. Ama bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir.

Maalesef Meclis’te, milletvekillerinin kapılarını gören kamera kaydı yok. Ama biz Genel Sekreterlik’ten odanın bir elden geçirilmesi ve özellikle de bir böcek araması talebinde bulunduk.''

Fuat Oktay'ın odasına komşu

Sevda Erdan Kılıç’ın kapısı zorlanan odası, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın odasına komşu. (ANKA)