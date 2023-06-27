Meclis'te bayramlaşma programı belli oldu

Tüm siyasi partiler bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu.

Genel Başkan Yardımcısı Bilgin Uygur başkanlığındaki AKP heyeti, 09.30'da CHP heyetini kabul edecek. Ardından, sırasıyla MHP, HÜDA PAR, BBP, DSP, İYİP, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri kabul edilecek. AKP'nin ziyaret heyeti ise sırasıyla MHP, HÜDA PAR, DSP, BBP, İYİP, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ne ziyarette bulunacak.

CHP 17 parti ile bayramlaşacak

CHP'de de bayramlaşma 09.30'da AKP heyetini kabul ile başlayacak. Ardından sırasıyla DSP, Vatan Partisi, HDP ve Yeşil Sol Parti, İYİP, MHP, Saadet Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, BBP, Demokrat Parti, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi heyetleri kabul edilecek. Ziyaret heyetleri de aynı partilere ziyaret gerçekleştirecek. CHP'nin kabul heyetine Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlık edecek.

MHP ise bayramlaşma programında 5 partiye yer verdi. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki MHP heyeti, önce DSP, ardından AKP , BBP, Yeniden Refah Partisi ve son olarak CHP heyetlerini kabul edecek. MHP'nin bayramlaşma programında, seçimde Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR ile Millet İttifakı'nı oluşturan CHP dışındaki diğer partilere de yer verilmedi.

İYİP ise AKP, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, ANAP, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi heyetleriyle bayramlaşacak.