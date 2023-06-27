Lüks aracıyla sıkıştırdığı avukatın ayağını kıran polis ifadesinde 'işçiyim' demiş

8,5 milyon liralık Maserati marka aracından inerek, trafikte sıkıştırdığı avukatın bacağını kıran Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ifadesinde işçi olduğunu söylediği, ancak Narkotik ve Kaçakçılık şubelerinde polis memuru olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre saldırganın Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu, aracın da eşinin üzerine kayıtlı bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan Üçgül, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılması için İletişim Başkanlığı'na da (CİMER) dilekçe verildi. Dilekçede, Üçgül'ün kolluk görevlisi olmasına rağmen villada ikamet ettiği belirtildi ve kısa sürede lüks hayata ulaşmasının araştırılması istendi.

Ayrıca Üçgül hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. Üçgül'ün mal varlığının araştırılması ve memurluktan çıkarılması talep edildi.