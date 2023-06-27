Aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı: Polis memuru hakkında hapis istemi

Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle dönen avukat Fatih Uzun'un aracını sıkıştırıp durdurduktan sonra bir ayağını iki yerden kıran polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, avukat Fatih Uzun, ailesiyle birlikte 22 Nisan'da Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken birbirini sollayan lüks araç ile başka bir aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi.

Lüks araç sürücüsü olan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Hüseyin Tayfun Üçgül, kendisini sollayan Fatih Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı.

Aracı durdurdu, bacağını iki yerden kırdı

Uzun'a küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte terör estirdi. Seyir halindeyken Uzun'un aracının önüne geçip fren yapan polis memuru, daha sonra Uzun'un aracını durdurdu. Fatih Uzun'un yanına gelen polis avukata saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede tedavi gördü.

Yaşadığı dehşeti anlatan Avukat Fatih Uzun, şöyle konuştu:

"Maserati markalı aracı kullanan şoför bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve omuzlarıma basarak ayağımın içine tekme atarak ayağımı iki ayrı yerden kırdı. Yerde yığılıp kaldım ve bağırmamla eşim araçtan indi ve eşimin yardımıyla aracıma binebildim daha sonra emniyete durumu ilettim. Olay nedeniyle 10 gün hastanede kaldığını, ciddi bir ameliyat geçirdim. Tedavim 20 hafta sürecek. Yaşanan bu olayda araç içerisinde 5 ve 9 yaşında kızlarım vardı. Çocuklarım benim sakat kalacağımdan korkuyorlar."

Serbest bırakıldı, hakkında iddianame düzenlendi

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakaret ve kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet gibi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması istemiyle iddianame düzenlendi.