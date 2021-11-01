Meclis'te asistan hekimler için araştırma önergesi

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit; asistan hekimlerin yaşadıkları ihlallerin tespit edilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik ve özlük haklarının verilmesi ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması amacıyla araştırma önergesi hazırladı.
HDP'li vekillerin imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde, "Devlet memurları aylık 21 aktif çalışma günü üzerinden 168 saat mesai yaparken asistan hekimler aylık 45 aktif çalışma gününe denk gelen ve 360 saate varan mesai gerçekleştirmektedirler" denildi.
TBMM’de araştırma komisyonu kurulması istenen önerge şöyle: