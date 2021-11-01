Meclis'te asistan hekimler için araştırma önergesi

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit; asistan hekimlerin yaşadıkları ihlallerin tespit edilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik ve özlük haklarının verilmesi ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması amacıyla araştırma önergesi hazırladı.

HDP'li vekillerin imzasıyla verilen önergenin gerekçesinde, "Devlet memurları aylık 21 aktif çalışma günü üzerinden 168 saat mesai yaparken asistan hekimler aylık 45 aktif çalışma gününe denk gelen ve 360 saate varan mesai gerçekleştirmektedirler" denildi.

TBMM’de araştırma komisyonu kurulması istenen önerge şöyle:

"Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan başvuru sayılarına bakacak olursak, 2001 yılında 64 milyon 738 bin 234 iken, 2019 yılında 387 milyon 622 bin 848 olmuş, pandemi döneminde ise hasta başvuru sayısı 239 milyon 981 bin 820 olarak kayıtlara geçmiştir. Bir başka deyişle hekim başına yapılan başvuru 4 bin 813’ten 9 bin 171’e kadar yükselmiş, pandemi döneminde ise halkın sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşaması nedeniyle 5 bin 149’lara kadar ulaşmıştır.

Asistan hekimler, aralıksız 36 saate varan sürelerle çalıştırılmakta, ücretli nöbet ertesi izin hakları yok sayılmakta üstelik buna karşılık emeklerinin karşılığını bile alamamaktadırlar. Devlet memurları aylık 21 aktif çalışma günü üzerinden 168 saat mesai yaparken asistan hekimler aylık 45 aktif çalışma gününe denk gelen ve 360 saate varan mesai gerçekleştirmektedirler.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Ekim'de Sağlık Bakanı'na sorunlarını ve taleplerini görüşmek amacıyla bir başvuru yapmış ve başvuruya yanıt verilmemesi üzerine 11 Ekim'de eylem takvimi açıklamıştı. Seslerinin en çok duyulması gerekli bu zamanlarda 18 ay içerisinde 8 bin hekimin istifa etmiş olması ise sorunun başka bir açıdan ciddiyetini göstermektedir. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen, birçok hastanede bu sürenin 5 dakika gibi kısa bir süreye düşürülmesi hekimlerin en fazla dile getirdikleri yıpranma nedenlerinden biridir.

İnsanca yaşama ve çalışma koşullarının sağlanmadığı bu alan hakkında yaşanılan sorunların tespit edilmesi, sorunu yaşayan öznelerin bizzat dinlenmesi önem arz etmektedir. Ağır çalışma koşulları altında 36 saatlik uzun nöbetler tutmaya zorlanan asistan hekimlerin gerek mevzuattan gerekse de mevzuat dışı uygulamalardan kaynaklı yaşadıkları ihlallerin tespit edilmesi, ekonomik ve özlük haklarının verilmesi ve bu alanda gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması amacıyla meclis araştırması açılmasını talep etmekteyiz. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz."