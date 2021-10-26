Bakan Koca asistan hekimlerle ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Geçtiğimiz günlerde 36 saatlik nöbet çıkışında park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ardından asistan hekimlerin çalışma koşulları yeniden gündemde.

Salgın günlerinde ağır çalışma koşulları ve intihar haberleriyle gündem olan asistan hekimlere ilişkin daha önce Sağlık Bakanı Koca'ya soru önergeleri verildiği, Koca'nın bu soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanı Koca'ya koronavirüs salgını dönemi boyunca asistan hekimlerin çalışma koşullarıyla ilgili beş ayrı soru önergesi verildi. Bu önergelerde hekimlerin uğradığı mobbing ve çalışma koşullarının düzeltilip düzeltilmeyeceği soruldu. Ancak Koca, hiçbir önergeye geri dönüş yapmadı.