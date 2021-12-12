Meclis'te Almanca ve Kürtçe konuşma tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında Almanca ve Kürtçe konuşma tartışması yaşandı.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca’nın, kürsüde Türkçe yaptığı konuşmanın ardından aynı metni Almanca ve Kürtçe olarak yineleyeceğini belirterek Almanca konuşmaya başlaması üzerine Genel Kurul'da tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı olan kurumların kesin hesabı ve bütçeleri ele alındı. AKP, İYİP ve MHP’nin ardından HDP milletvekilleri konuştu.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, "Türkiye çok dilli bir ülke olmasına rağmen Türkiye'deki halklar ana dilde eğitim göremiyor" dedi.

Uca "Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya yaptığı ziyaretlerde sık sık, Türkler için anadilde eğitim talebinde bulunuyor. Fakat Almanya’da ilkokuldan itibaren zorunlu anadil eğitimi veriliyor. Şimdi soruyorum size; Almanya’da talep ettiğiniz anadil eğitiminden, Türkiye’de neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Siz neden Kürtçeden bu kadar korkuyorsunuz? İnsanların kendilerini anadilinde ifade etmesinin, eğitim almasının size ne zararı var?” diye konuştu.

“Şimdi çok dilli bir vekil olarak bu konuşmamım aynısını Kürtçe ve Almanca olarak yapacağım" diyen Uca ilk olarak Almanca konuştu. Bu sırada MHP'li milletvekilleri Uca’nın sözünü kesmeye çalışırken HDP'li vekillerle MHP'liler arasında tartışma yaşandı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, "Sayın hatip belki bir cümle bir kelime olabilir ama bir metin başka bir dille Kürtçe de olsa Almanca da olsa İngilizce de olsa başka bir dille okuyamazsınız. Bizim resmi dilimiz Türkçe, bitirelim lütfen" dedi.

Bu sırada HDP’li Feleknas Uca, Kürtçe konuşmasına başladı. Uca, şunları söyledi:

“Evet değerli halkımız. Sizler de görüyorsunuz. Bu Meclis’te de Kürt dili karşısında tahammülsüzlük vardır. Bunu herkes iyi bilsin bu sizin korkunuzdur siz gideceksiniz. HDP geliyor. HDP özgürlüğü, birliği ve başarıyı bu ülkeye getirecektir. Siz hepiniz gidiyorsunuz biz geliyoruz.”

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün itirazını sürdürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Akar bir sözcük veya bir deyimin dışında Türkçe dışında metin okunmaya başlandığı anda konuşmayı keseceğini söyledi.

Akar şunları söyledi:

"Genel Kurul’da kimi zaman, konuşan üyelerden Türkçe dışında bir dilde birtakım ifadeler kullanıldığı, sözler sarf edildiği görülmektedir; bu ilk kez olmuyor. Türkçe dışında bir deyim, bir atasözü ifade edildiğinde Türkçe karşılığı da belirtilirse sevinirim. Ancak deyim ve özlü sözü, atasözünü aşacak şekilde uzun cümlelerle başka dillerde konuşulması anlaşılmaz bir durum oluşturacaktır. Türkçe, Anayasa'ya göre resmî dildir ve hepimizin ortaklaşa kullandığı, birbirimizi anlamamızı sağlayan ortak dilimizdir. Ana dili Türkçe dışında başka diller olan üyeler bulunmaktadır, bunlardan biri de benim; bu çeşitlilik bizim zenginliğimizdir ancak burada, Genel Kurulda, konuşmacıların sözlerinin tam olarak anlaşılması, tüm üyelerin konuşulanı anlaması ve tutanaklara geçirilebilmesi için ortak dilimiz Türkçenin kullanılması gerekmektedir."

Tartışmanın ardından HDP grubu konuşmalarına devam etti.