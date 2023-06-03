Meclis'te 8 milletvekili 2 kez yemin etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi dün başladı.

En yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanlığı'nı yürüten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yemin töreni, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın yemini ile sona erdi.

Meclis'teki törende, yemin metnini eksik ya da hatalı okuyan 8 milletvekili ikinci kez yemin etti.