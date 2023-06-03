TBMM'de yemin töreni bir eksikle noktalandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi bugün başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin etti. 600 milletvekilinin olduğu Meclis'te 14:10'da başlayan yemin töreni 10 saatten fazla sürdü.

En yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanlığı'nı yürüten Bahçeli ile başlayan yemin töreni, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın yemini ile sona erdi.

TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın hukuksuz şekilde cezaevinde tutulması nedeniyle yemin töreni bir eksikle tamamlanmış oldu.