Meclis'in çocuk istismarı raporunda dernek ve vakıf uyarısı: 'Denetim raporları paylaşılmalı'

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.G.K.'nin altı yaşından itibaren cinsel istismara uğramasının ortaya çıkması üzerine Meclis’te kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu taslak raporu hazırladı.
Raporda, “Vakıf ya da dernek bünyesinde özellikle barınma hizmeti alan çocuklara sunulan hizmetlere ilişkin denetim mekanizmaları güçlendirilmeli; denetim raporları kamuoyuna açık şekilde paylaşılmalı” denildi.
Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre raporun “Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik tespit ve öneriler” kısmı sekiz ana başlık altında 246 maddelik öneriler yer aldı.
Mevzuat değişikliği ve güncellemelerinin önerildiği rapordan öne çıkan öneriler özetle şöyle:
- Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik sosyal ekonomik destek programları güçlendirilmeli.
- Tek ebeveynli ailelere destek mekanizmaları güçlendirilmeli.
- Afet ve acil durumlar sonrası refakatsiz kalan çocuklar korunmalı.
- Şehirlerin sokak, cadde, park gibi yerlerin ışıklandırma ve güvenliği sağlanmalı.
- Vakıf ya da dernek bünyesinde özellikle barınma hizmeti alan çocuklara sunulan hizmetlere ilişkin denetim mekanizmaları güçlendirilmeli; denetim raporları kamuoyuna açık şekilde paylaşılmalı.
- TBMM bünyesinde daimi “Çocuk Hakları Komisyonu” kurulmalı.”
- Çocuk işçiliği ile sokakta yaşayan ya da refakatsiz çocuklara yönelik izleme, denetim ve tedbir mekanizmaları güçlendirilmeli.
- Özellikle 18 yaş altı çocukların terör örgütlerine eleman olarak temin edilmesi ve istismarının önlenmesine yönelik güvenlik tedbirleri artırılmalı.
- Çocuk işçiliği ile mücadele programı ulusal eylem planı güncellenmeli.
- Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesi daha etkin şekilde uygulanmalı.
- Hâkim ve savcı adayları, adli destek personeli, denetimli serbestlik personeli, ceza ve tevkifevleri personeli ile infaz ve koruma memurlarına yönelik çocuk ihmal ve istismarı ile erken yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin zorunlu mesleki eğitimler düzenlenmeli.
- Medyada kural ve etik ilkelere yönelik uygulama kılavuzları oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalı.