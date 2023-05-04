Meclis'in çocuk istismarı raporunda dernek ve vakıf uyarısı: 'Denetim raporları paylaşılmalı'

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.G.K.'nin altı yaşından itibaren cinsel istismara uğramasının ortaya çıkması üzerine Meclis’te kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu taslak raporu hazırladı.

Raporda, “Vakıf ya da dernek bünyesinde özellikle barınma hizmeti alan çocuklara sunulan hizmetlere ilişkin denetim mekanizmaları güçlendirilmeli; denetim raporları kamuoyuna açık şekilde paylaşılmalı” denildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre raporun “Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik tespit ve öneriler” kısmı sekiz ana başlık altında 246 maddelik öneriler yer aldı.

Mevzuat değişikliği ve güncellemelerinin önerildiği rapordan öne çıkan öneriler özetle şöyle: