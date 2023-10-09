Meclis'in bütçe maratonu başlıyor: 2024 yılı bütçesi kimin için olacak?

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak.

Bütçe Kanunu ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifleri ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor. Komisyon müzakerelerinin tamamlanmasının ardından süreç, TBMM Genel Kurulu'nda devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun taslak programına göre bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 20 Ekim'de komisyonda yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 26 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin yapılması öngörülürken, bakanlık ve kurumların 2024 yılı bütçe görüşmelerinin 24 Kasım Cuma günü tamamlanması bekleniyor.

Komisyonda kamu idarelerinin bütçe görüşmeleri, 27 Ekim Cuma günü TBMM bütçesi üzerindeki müzakerelerle başlayacak. Ardından belirlenen takvime göre bakanlıklar ve diğer kamu idarelerinin bütçeleri ele alınacak.

Çalışmalar saat 10.00'da başlayacak

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 24 Kasım Cuma günü görüşülecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. (AA)

Sermayeye peşkeş, emekçiye yük

2024’ün merkezi yönetim bütçe öngörüleri tıpkı 2023 yılı bütçesinde olduğu gibi bütçenin sermaye lehine. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman 2024 bütçesi için soL’a yaptığı değerlendirmede önemli noktalara dikkat çekmiş ve “Ağırlıklı olarak yük emekçilerin sırtına binecek” demişti.

Emekçinin, emeğin adının olmadığı bu seneki bütçeyle, 2024’e ilişkin program verilerini karşılaştırdığımızda 2024 bütçesinde de emeğe ve emekçiye düşen payın ancak daha da yük bindirmek olduğunu görüyoruz.

Konukman: “Geçen seneki bütçe kanun teklifinde vergi harcamaları tutarı 2024’teki toplanacak vergilerin (4 trilyon) yüzde 30,5’si tutarında belirlenerek 1,2 trilyonluk vergi harcaması öngörüsü yapılmış. Bu oran şimdi geçerli olursa yeni hazırlanacak 2024 yılı bütçesinde 1,2 trilyon vergi harcaması öngörüsü 2,2 trilyona yükseliyor.”

Konukman’ın dikkat çektiği bir diğer noktaysa emekçinin sırtına yüklenecek yükün giderek büyüyecek olması:

“Vergiler bu haliyle gerçekleşme tahmini üzerinden hesaplansa bile 2024 yılında yüzde 72,1 vergi artışı olacağına işaret ediyor. Bu emek cephesini iki açıdan zarara sokuyor. Birincisi gelir vergilerinin getireceği yük artacak, ikincisi KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin getireceği yük büyüyecek. Her ikisini de ağırlıklı olarak emekçiler yüklenecek.”