Meclis TV yayınına yeni düzen önerisi: Kesintisiz yayınlansın

14 Mayıs seçimlerinin ardından oluşan 28. Yasama Dönemi Meclisi çalışmalarına seçimle başladı. TBMM Başkanlığı'na AKP'li Numan Kurtulmuş’un getirildiği seçimlerde gruplar da başkanvekillerini belirledi. TBMM Başkanvekilliği'ne AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan seçildi. Ayrıca Başkanlık Divanı üyeleri ile ihtisas komisyonu başkan ve üyeleri belirlendi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, yeni oluşan TBMM Başkanlık Divanı önceki gün Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca toplantıda yeni dönem çalışmaları ile ilgili beklenti ve önerilerini dile getirdi. Bu öneriler geçtiğimiz yasama döneminde sık sık gündeme getirilen ama adım atılmayan 3 konuyu içeriyordu.

Bütçe görüşmeleri halka açılsın

Meclis çalışmaları TRT’den canlı olarak izlenebiliyor. Ancak bu yayınlar TRT’nin farklı programları gerekçe gösterilerek saat 21.00 itibariyle kesiliyor. Yeni yasama döneminde Genel Kurul çalışması devam ettiği sürece çalışmaların TRT aracılığıyla canlı yayınlanması istendi.

Bir başka yayın önerisi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmasıydı. Halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan Meclis’in en önemli görevinin bütçe olduğu belirtilerek vatandaşların da bu görüşmeleri izleyebileceği web tabanlı bir televizyon yayını oluşturulması talep edildi.

Ayrıca Meclis’te milletvekillerinin ihtisas komisyonlarının çalışmalarını halkla ilişkiler binasındaki odalarından da takip edebileceği kapalı devre bir canlı yayın sistemi kurulması istendi.

Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önerileri dikkatle dinledi, bunların önemli olduğunu ancak altyapısı ve mevzuatının oluşturulması gerektiğini kaydetti. Konuyla ilgili fizibilite çalışmasının yapılıp bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine karar verildi.

İdare Amirlerinin görev alanları değişmedi

Meclis Başkanlık Divanı toplantısının gündem maddelerinden biri de TBMM İdare Amirlerinin görev alanlarının belirlenmesiydi. Muhalefet partisi temsilcileri İdare Amirlerinin görev alanlarının partilerin Meclis'teki temsiline göre ‘hakkaniyetli’ dağıtılmasını istedi. Ancak bu talep karşılık bulmadı. Alınan karara göre AKP İdare Amirlerinin görev alanları geçmiş dönemle aynı oldu. Yeni dönemde AKP'li İbrahim Eyyüpoğlu parlamenter hizmetlerden, Hasan Turan ulaştırma hizmetlerinden, Alpay Özalan ise basınla ilişkilerden sorumlu olacak. Güvenlik, giriş kartları ve araçlarla ilgili görevleri yürüten Güvenlik Koordinasyon Kurulu da geçen dönem olduğu gibi MHP'ye bırakıldı. Bu görevi yeni dönemde MHP Milletvekili Sermet Atay yürütecek. Milletvekillerinin sağlık işleri ise önceki dönemde olduğu gibi yine CHP’de olacak. Bu görevi de CHP'li İdare Amiri Ensar Aytekin yürütecek. Daha önce HDP’li İdare Amirinin görevlendirildiği tören hizmetlerinden yeni dönemde Yeşil Sol Partili Tuncer Bakırhan sorumlu olacak.

Eski bakanların korumaları

28. Yasama Dönemi Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev almış eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra 15 eski bakan da milletvekili olarak görev yapmaya başladı. Ancak eski bakanların korumalarının Genel Kurul salonuna giriş yapılan kulislerde silahlı olarak bulunması tepkilere neden oldu. Bu konu Başkanlık Divanı toplantısında da gündeme geldi. Bunun kötü bir görüntü oluşturduğunu söyleyen bazı Divan üyeleri Meclis içinde buna özen gösterilmesini istedi. Toplantıda daha önce de benzer şikayetler gelince korumaların kulislere girmesine izin verilmediği hatırlatıldı, uygulamanın gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.