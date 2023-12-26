Meclis karnesi: Muhalefetin hiçbir teklifi yasalaşmadı, 2644 soru önergesi yanıtsız kaldı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı’nın soru önergesi üzerine, milletvekillerinin sunduğu soru önergelerine süresi içinde yanıt veren bakanları açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 939 soru önergesinden 847’sine hiçbir yanıt vermezken, süresi geçtikten sonra 28 önergeyi yanıtladı. 64 önergenin yanıtlanma süresi devam ediyor.

Yerlikaya da 743 soru önergesinden 249’una hiç yanıt vermedi. Yerlikaya, 418 önergeyi süresi geçtikten sonra yanıtladı, 76 önergenin yanıtlanma süresi devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 127 önergeden 77’sine hiç yanıt vermedi. Ersoy, 25 önergeyi süresi geçtikten sonra yanıtladı.

Bakanlara toplamda 5731 soru önergesi verildi. Bunların 1553’ü süresi içinde yanıtlanırken 2644 tanesi yanıtsız bırakıldı.

CHP, TBMM Başkanlığı’na bu dönemde bin 338 kanun teklifi verdi. Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi 159, Milliyetçi Hareket Partisi 50, İYİP 21, Saadet Partisi 4, Türkiye İşçi Partisi 10 kanun teklifi verdi ancak bu kanun tekliflerin hiçbiri yasalaşmadı.

Muhalefetin verdiği Meclis Araştırma önergeleri de Meclis Genel Kurulu’nda geri çevrildi. Bu önergelerin arasında çocuğa yönelik istismar, kadın cinayetleri, yolsuzluk, satılan vatandaşlık, yargıdaki liyakatsiz yapılanma, sınır güvenliği, çiftçilerin sorunları, emekçi cinayetleri, uyuşturucu, mafyalar, sığınmacı sorunu, yabancılara konut ve toprak satışı, deprem önlemleri, bağış kampanyalarında toplanan ancak yatırılmayan paraların araştırılması gibi başlıklar yer aldı.