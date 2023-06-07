Meclis bugün yeni başkanını seçecek

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bugün saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kabine üyeleri yemin edecek. Daha sonra Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Başkanlık için 7 milletvekili aday gösterildi. AKP ve MHP Numan Kurtulmuş'u aday gösterirken, CHP grubu aday olarak Tekin Bingöl'ü belirledi. İYİP de İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay oldu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.

Seçim nasıl yapılacak?

Gizli yapılacak oylamada, adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekli. Aksi halde 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilmiş olacak.