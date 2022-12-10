Meclis Başkanı Şentop'tan çocuk istismarı açıklaması

6 yaşındaki bir çocuğun bir cemaat eliyle istismarına karşı duyulan öfkeye tepkiler sürüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

'Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gerekli'

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çocuk istismarının en iğrenç, en ahlaksız suç olduğunu ifade ettim. Bizim anayasamızda da çocuklarımızın istismardan korunacağı belirtiliyor. Dava açılmış durumda, bunun takipçisi olacağız. Buna asla müsaade gösterilmemeli. HSYK inceleme başlattı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetlendi.

Suçun şahsiliğinden bahsediyoruz. Onu işleyen üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Toplumu ya da bir kesimi itham etmemek gereklidir.

Yargının işleyişinin yavaşlığı konusunda hepimiz şikayetçiyiz. Yargının mümkün olduğu kadar delili elde etmesi gerekiyor. Bu da biraz zaman alıyor. Toplumda infial barındıran daha önceki olaylarla ilgili de bakıyorsanız mahkeme tarafından gereken işlemler yapılmış. Böyle konularda, biraz daha hassas ve daha hızlı sonuç alacak şekilde hareket etmek gerekir diye düşünüyorum."