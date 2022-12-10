‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ diyen ismi eleştirdiği için soL’a verilen ceza…

Türkiye bugünlerde 6 yaşındaki bir çocuğun bir cemaat eliyle istismarına karşı duyulan öfkeyle çalkalanıyor.

AKP iktidarının göz yumması, "ana muhalefeti”nden meclisteki diğer “muhalefet” partilerine, hepsi tarikat ve cemaatleri birer “sivil toplum kuruluşu” ilan edip kutsarken, hepsi cemaatler üzerinden kendilerine akacak garanti oyların hesabını yaparken, çocuklar bu gerici yapılanmaların elinde büyük bir karanlıkla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Göstermelik açıklamalar, göstermelik adımlar atılıyor ama tarikat ve cemaatlerin ülkenin her yerine yasadışı şekilde yayılmasına herkes göz yumuyor.

Ancak Türkiye’de ilk kez 6 yaşındaki bir çocuğun “evlendirilmesi” gündeme gelmiyor…

soL'a verilen iki ayrı ceza

Şimdi çok da uzak olmayan bir zamanda, 2018'de bir gerici tarafından söylenen sözleri hatırlayalım:

“10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır, ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur... Kuran'a iman edenler açısından hiç bir sorun yoktur, çünkü küçük çocukların da evlenebilecekleri hükmü Kuran'dan alınmalıdır.”

Bu sözlerin sahibi Sosyal Doku Vakfı’ndan Nureddin Yıldız’dı.

Bu sözleri Türkiye’de birçok gazeteci tarafından haberleştirildi, eleştiri konusu oldu. O da hepsine teker teker dava açtı.

Birçok davadan "doğal" olarak beraat kararı çıktı.

Öyle ya, bu ülkede bu sözleri söylemek yasak olmalıydı, eleştirmek değil.

Ancak bu sözleri kullanan Yıldız'ı eleştirdiği için ceza alanlar da oldu.

Onlardan biri yazarımız Orhan Gökdemir'di.

Mahkemeden çıkan ceza kararı daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından bozuldu.

Ancak Yıldız, soL’a ceza kesmeyi kafaya taktığı, mahkemelere de çok güvendiği için olacak, bu kez soL’a, Genel Yayın Yönetmeni Ali Ufuk Arikan’a hakaret ve iftira suçlamasıyla dava açtı.

Davanın görüldüğü ilk mahkeme soL lehine karar verdi, Yıldız kararı üst mahkemeye taşıdı, bu kez lehine bir karar çıktı ve Arikan’a para cezası verildi.

Gerekçe, yukarıdaki sözleri söyleyen isim eleştirildi diye “hakaret” ve “iftira” oldu.

Ancak hepsi bu da değil.

Hakaret ve iftira suçunun tamamının zincirleme halinde hakaret suçunu oluşturduğu sabit görülmüş, Arikan'ın Yıldız'a "dini, siyasi, felsefi inanç, düşünce ve kanaat açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından dolayı hakaret suçundan” adli para cezası verilmesine karar verilmişti.

Yani "6 yaşındaki çocuk evlenebilir" sözleri dini düşünce yaymak, bunu eleştirmek ise ceza konusu olmuştu.

Peki, aradan üç yıl geçti, davada son durum mu ne?

soL’a verilen bu cezaya yapılan itiraz 3 yıldır Yargıtay’da bekletiliyor.