Meclis Başkanı Şentop: Yunanistan'la sorunlarımızı müzakere yoluyla çözmeyi amaçlıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan için "Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini onların anlayacağı dilde kullandım. Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse o dille konuşuyoruz" şeklinde açıklamalar yapmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de "Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” demişti.

'Türkiye cevap vermeye lüzum bile görmez'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova'daki temasları kapsamında yaptığı basın basın açıklaması sırasında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şentop şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi Yunanistan gibi bazı ülkelerle ufak tefek meşguliyetler içerisine sokmaya çalışıyorlar. Türkiye, Yunanistan'ın bu tür sözlerine, konuşmalarına veya hamlelerine cevap vermeye lüzum bile görmez. Eğer Türkiye'yi rahatsız eden, olmaması gereken bir durum varsa Türkiye bunun gereğini her zaman yapar. Şu anda devam eden savaşa çok yakın bir coğrafyadayız. Burada da olduğu gibi kendi bölgemizde, etrafımızda, komşularımızla da barış içerisinde yaşamayı arzu ediyoruz. Sorunlarımız var ve bunları biz diyalog ve müzakere yoluyla çözmeyi amaçlıyoruz. Ama bu, Türkiye'nin sorunlarını başka yollarla çözemeyeceği, sadece müzakere ve diyaloğa mecbur olduğu anlamına da gelmiyor. Bu bizim tercihimizdir. Ama sorunların başka türlü çözüleceğine kanaat getirirsek, her türlü imkan, güç ve enstrümanla Türkiye sorunlarını çözebilecek güç ve kudrettedir." (İHA)