Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik’te uluslararası fuar açılışında düzenlenen yıllık basın toplantısında ve öncesinde iş dünyasına yaptığı konuşmasında Türk-Yunan ilişkilerinde gözlenen son gerginliklere değindi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini onların anlayacağı dilde kullandım” ve "Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse o dille konuşuyoruz" şeklindeki açıklamalarına yanıt olarak “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” dedi.

Miçotakis'in "Dayılık yok" ifadesini Türkçe kullanması dikkat çekti.

Yunanistan’ın 2. Dünya Savaşı'nda İtalyan ordularının teslim çağrılarına verdiği ve “Hayır” anlamına gelen “Ohi” kelimesini kullanarak “Yunanistan’ın tek bildiği bir şey var, o da “Tehditlere Ohi (Hayır) Sn. Erdoğan demektir” ifadesini kullandı.

'Olsa olsa Türkiye Yunan adaları için bir tehdittir'

Bugünkü yıllık basın toplantısında da Türkiye ile ilgili birçok soru sorulan Miçotakis, “Yalnız Sn. Erdoğan’ın değil; son zamanlarda bütün Türk yöneticilerin Yunanistan’a yönelik yaptıkları suçlama ve açıklamalar kabul edilemez. Bu açıklamalar maalesef Türk kamuoyunu zehirlemekte, iyi komşuluk ilkelerini zedelemekte ve milliyetçiliği körüklemektedir” dedi.

Yunanistan’ın “Türkiye’ye saldıracak bir ülke olarak tanıtılmasının mantık dışı olduğundan” söz eden Miçotakis, buna örnek olarak “Yunan adaları Türkiye’ye karşı tehdit olarak gösterilmeye çalışılıyor; oysa bütün dünya biliyor ki Yunan adaları Türkiye için değil, olsa olsa Türkiye Yunan adaları için bir tehdittir” ifadesini kullandı.

“Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkar mı?” yolundaki başka bir soruya ise Miçotakis, “Savaş çıkarsa bu ancak Türkiye’nin egemenlik sahasına saldırmasıyla mümkün olabilir. Ama Türkiye’nin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Çünkü Türkiye, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü iyi tanımakta ve olası bir saldırı karşısında vereceğimiz karşılığın çok sert olacağını biliyor” yanıtını verdi.

'Her zaman görüşmeye hazırım'

Tüm bu gergin duruma karşın Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceğinden söz eden Miçotakis, Erdoğan’ın daha önce kendisi için “benim için Miçotakis diye biri yok” ifadesine gönderme yaparak "Ben hiçbir zaman 'benim için Erdoğan diye biri yok’ demedim. Ben kendisiyle her zaman görüşmeye hazırım. Görüşmeliyiz de” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemlerde Çek Cumhruiyeti'nin başkenti Prag’da yapılacak Avrupa Birliği toplantılarına Türkiye’nin katılmasına sıcak baktığını da söyleyen Miçotakis “Eğer fırsat bulup Prag’a gelebilirse Sayın Erdoğan ile görüşmek isterim, Yunanistan’ın Türkiye için niçin tehdit oluşturduğunu kendisine sormak isterim” dedi.

Miçotakis, Erdoğan’ın ”Yunanistan’da hükümet değişikliği olmalı” şeklindeki başka bir açıklamasına dair bir soruya ise “Yunanistan’daki hükümetlere Yunan halkı karar verir” demekle yetindi.

F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye satışları ile ilgili Yunanistan’ın değil, ABD’nin karar vereceğini de söyleyen Miçotakis “Türkiye bizi bu konuda suçlayamaz, ABD’nin CAATSA yaptırımlarını Yunanistan değil, Rus yapımı S-400 füzelerini aldığı için ABD’nin Türkiye’ye uygulamaya devam ettiğini hatırlatmak isterim” dedi.