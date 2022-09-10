Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunanistan Bozcaada açıklarında Ro-Ro gemisine ateş açtı

Çanakkale'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine iki Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir."