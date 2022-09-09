ABD ve NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg ile Blinken, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin "müttefikler arası diyalog" çağrısında bulundu.

Blinken “Her iki ülke de hayati öneme sahip müttefiklerdir ve ABD’nin dostlarıdır. Farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıkların yapıcı şekilde diyalog yoluyla çözüldüğünü görmek isteriz. Geçmişte böyle oldu. Yine bu şekilde çözmelerini bekliyoruz" dedi.

Blinken tüm müttefiklerinin odağında NATO'ya tehdit olarak nitelediği Rusya'nın olması gerektiğini öne sürdü.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "Türkiye ve Yunanistan çok değerli iki müttefik. NATO'ya birçok farklı şekilde katkıda bulunuyorlar. Aralarındaki farklılıklar elbette diplomatik yollarla çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

NATO'da Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir tehlikeli durumu engellemek için gerginliği düşürme mekanizması kurulduğunu anımsatan Stoltenberg bu mekanizmanın daha önce kullanıldığını söyledi.

'Yüz binlerce askeri yüksek hazırlık seviyesine geçiriyoruz'

Stoltenberg ayrıca NATO'nun doğudaki askeri varlığını artırmasına da değinerek "İttifakın doğu kanadındaki varlığımızı önemli ölçüde artırıyoruz, önemli boyutta hava ve deniz kuvvetleri tarafından desteklenen yüzbinlerce askeri yüksek hazırlık seviyesine geçiriyoruz" dedi. Stoltenberg Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesine ilişkin protokolü ittifaka üye 30 ülkeden 24'ü onayladığını belirtti.

Blinken'den yaptırımlara devam mesajı

Blinken ise Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan geri adım atmayacaklarını belirterek "Kremlin'in saldırganlığına karşı durmanın maliyeti yüksekken, geri durmanın maliyeti daha da yüksek olacaktır... Avrupalı dostlarımızı muhtaç (soğukta açıkta) bırakmayacağız" ifadesini kullandı.