Portekiz ordusuna siber saldırı iddiası: 'Gizli NATO belgeleri çalındı'

Portekiz Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine dönük yapılan siber saldırı sonucunda çok sayıda gizli NATO belgesinin sızdırıldığı öne sürüldü.

Diario de Noticias gazetesinin aktardığına göre, siber saldırıdan Portekiz hükümetinin haberdar dahi olmadığı, saldırının ABD istihbaratı tarafından tespit edildiği ifade edildi. Portekizli yetkililerin, saldırının "oldukça ciddi boyutta" olduğunu kaydettiği söylendi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD istihbaratının yüzlerce gizli NATO belgesinin "dark web"de satışa çıkarıldığını tespit etti. İletilen rapora göre, ABD istihbaratı, Portekiz Başbakanı'na olaya ilişkin doğrudan bildirimde bulundu.

Raporda, Portekiz Genelkurmay Başkanlığı'nın iç ağ sistemine dönük kapsamlı bir inceleme başlattığı ve NATO dokümanlarının çalındığı bilgisayarları tespit etmeyi başardığı kaydedildi. Kurum, aynı zamanda özel belgelerin güvenli iletimin ilişkin kuralların da çiğnendiğini öğrendi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, söz konusu siber saldırının uzun zamandır yapıldığını ve tespit edilmesinin mümkün olmadığını söylerken, saldırıda belli belgeleri belirleyebilen botlar kullanıldığını ifade etti.

Gazetede yer alan haberde, NATO'nun Portekiz hükümetinden konuya ilişkin açıklama ve garanti talep ettiği belirtildi.