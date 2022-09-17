Sedat Peker'in evine silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Beykoz'daki evine yapılan saldırıda bir çalışanı ağır yaralanmıştı. Peker, Beykoz'daki evine düzenlenen saldırı sonrası, "Saldırı olacağını biliyordum, hatta suikastı koordine edecek isimleri de biliyorum" demişti.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleriyle görgü tanıklarının ifadelerinden şüphelinin yaralanan Yılmaz Günay'la önceden tanışan Ömer Şengel olduğu tespit edildi. Ömer Şengel’le birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Şengel tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.