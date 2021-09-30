Meclis Başkanı Şentop: Yasama dokunulmazlığı için gelen tezkere sayısı 1359

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis'e yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gelen tezkere sayısının bin 359 olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısında konuşuyor.

Şentop, Meclis'e yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gelen tezkere sayısının bin 359 olduğunu söyledi.

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