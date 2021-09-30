Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında İYİP’nin salı günü gerçekleşen başkanlık divanı toplantısını yazdı.

Takan, Meral Akşener'in toplantıda şu ifadeleri kullandığını söyledi:

“Türkiye’yi ağır sorunlarından kurtarmalıyız. Tayyip Erdoğan’ı dövecek bir Cumhurbaşkanı adayı arayışı içinde değiliz. Gerilimi arttıracak yeni bir AKP ucube sistemi, dönemi yaşansın istemiyoruz. Bunun peşinde değiliz. Tayyip Erdoğan düşmanlığımız yok. Ülkede, AKP ne yapmışsa tekrar onu yapacak bir dönem isteniyor havası oluştu. Bu beni ürküttü. Biz yeni bir AKP dönemi yaşansın istemiyoruz. AKP sonrası dönemde ne yapılacaksa hukuk kuralları içinde yapılır.”