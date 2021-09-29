Erdoğan'ın kendi sözleri 'Cumhurbaşkanına hakaret' sayıldı

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok'un, sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada yeniden hâkim karşısına çıktı.

İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, davayı açanın temsilcisi gelmediği için 25 Kasım 2021 tarihine ertelendi.

İddianameye, "Cumhurbaşkanına hakaret suçu" denilerek konulan paylaşımlardan biri de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın kendi sözleri.

Erdoğan'ın 27 Kasım 2017'deki AKP grup toplantısında ismini ve makamını kullananlara yönelik soru soran gazetecilere, "Tepeden tırnağa ailem de dahil artık bu makamı kullandırtmayacağız. Bu makamlar sahtekarların dolandırıcıların kullanacağı makamlar değildir" demişti. Altıok'a açılan davada Erdoğan'ın bu sözlerinin paylaşıldığı tweet de bulunuyor.

Altıok’un milletvekili ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ait paylaşımlar geriye dönük taranarak, 58 paylaşımda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu olduğu iddiasıyla dava açılmıştı.