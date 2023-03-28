Meclis Başkanı Şentop: Erdoğan'ın adaylığı için istisna hükme gerek yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hukuki bir sorun olmadığını savundu.

Şentop, Erdoğan'ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tartışmaların siyasi olduğunu öne süren Şentop, "Bu tartışmalardan çok daha önce kanuna ek madde koyduk. 30 Nisan 2018'den sonra Cumhurbaşkanı 2 kez aday olabilir. Erdoğan'ın adaylığı için istisna hükme gerek yok" dedi.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anayasa değişikliği sırasında bu tartışmaların esamesi yokken, cumhurbaşkanı adaylık konusu açıkça ifade edilmiştir. Komisyon raporlarında mevcuttur. Bu konuda makaleler yazıldı. Benim de yazdığım makale var. Anayasa'nın 101. maddesi açıktır. 101. madde 30 Nisan 2018 de yürürlüğe girmiştir.

Bu tartışmalardan çok daha önce kanuna ek madde koyduk. 30 Nisan 2018'den sonra Cumhurbaşkanı 2 kez aday olabilir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 kez Cumhurbaşkanı adayı olmasında hukuki sorun yoktur. Bu tartışma siyasidir, hukuki değildir. Erdoğan'ın adaylığı için istisna hükme gerek yok."

Anayasa'nın 101. maddesine göre, bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Muhalefet, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği için yeniden aday olamayacağını belirtiyor.