AKP'den Erdoğan'ın 3. kez adaylığına ilişkin itirazlara yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ömer Çelik "Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" iddiasında bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır" dedi. Çelik, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir" paylaşımını yaptı.

Anayasa'nın 101. maddesine göre, bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Muhalefet, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanı seçildiği için yeniden aday olamayacağını belirtiyor.