Deva Partisi, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti

Deva Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasına itiraz etti. Parti Sözcüsü İdris Şahin, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilen itiraz dilekçesinde bugün Resmi Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinden Erdoğan’ın isminin çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

'Yeniden adaylık anayasaya aykırı'

Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının anayasaya aykırı olduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın adaylığının kabul edilmesi Anayasa’nın yok sayılmasıdır. DEVA Partisi olarak Anayasa’nın yok sayılmasına itiraz etmekte olup, Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde karar vermesi halinde tarih huzurunda açık anayasa ihlalinin ortaya çıkacağını ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde ağır müeyyidelerinin olacağını bir sefer daha ifade etmekte fayda görüyoruz.”

Saray itirazları 'hukuki' bulmadı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, “en fazla iki kez seçilebilme” kuralına ilişkin 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski sistem ile 2018’deki seçimin ise yeni sistemle yapıldığını belirtmiş ve Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına dayanak gösterilen "Anayasa’nın 101. maddesindeki eski hükmün muhafazası ve geçici hüküm konulmamış olması" şeklindeki iki görüşün hukuki olmadığını savunmuştu.