Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Hileli yollarla Erdoğan'ın önünü kesmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde yeniden gündeme gelen “en fazla iki kez seçilebilme” kuralına ilişkin tartışmaları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını değerlendirdi.

Milliyet’e konuşan Uçum, "İki kez seçilme şartı, anayasal olarak 2018’den sonraki dönemi kapsamaktadır. Yeni bir düzenleme yapılmış olması ve kanunların geriye yürümeyeceği ilkesi, yani tek başına bu husus bile, eski sistemde yerine getirilmiş cumhurbaşkanlığı görevinin yeni sistemdeki cumhurbaşkanı döneminden sayılmayacağını hukuken kesin olarak kanıtlar" dedi.

Uçum, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminin eski sistem ile 2018’deki seçimin ise yeni sistemle yapıldığını belirterek, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olduğu iddiasına dayanak gösterilen "Anayasa’nın 101. maddesindeki eski hükmün muhafazası ve geçici hüküm konulmamış olması" şeklindeki iki görüşün hukuki değil, "tamamen ideolojik bir yaklaşım" olduğunu savundu.

Uçum, "Asıl amaç, geçmişte de denendiği gibi hileli yollarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünü kesme çabasıdır. Demokratik muhalefet yapmak yerine, Türkiye karşıtı olan uluslararası partnerleriyle birlikte kumpas siyasetine gönüllü yazılanlar, bu kez de hileli bir yolla hukuku kullanarak ve hukukun üstüne basarak ülke liderinin önünü kesmeye ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hedefini zaafa uğratmaya çalışıyorlar" dedi.