Meclis Başkanı Kurtulmuş yarınki 'CHP Grup Toplantısı'nı Kılıçdaroğlu'na sorduklarını duyurdu

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Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu “genel başkan” olarak atanırken, CHP lideri Özgür Özel 95 milletvekilinin oyuyla partinin Meclis Grup Başkanı seçilmişti.

Özel, yarın son üç yıldır olduğu gibi partinin “olağan” grup toplantısını yapmaya hazırlanıyor. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi, yapılan bu seçimi geçersiz ilan edip, Meclis’e bir başvuru yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bugün yaptığı açıklamada sorunun CHP’nin iç dinamikleriyle çözülmesi gerektiğini belirterek kendilerine gelen iki yazıda (Kılıçdaroğlu'ndan gelen mutlak butlan kararıyla ilgili yazı ve CHP Grubundan gelen Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesine dair yazı) çelişki olduğunu, çelişkinin giderilmesi için "CHP Genel Başkanı"na yazı yazdıklarını söyledi.

Kurtulmuş, Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyaret öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin istinafın CHP ile ilgili verdiği mutlak butlan kararını ve sonrasında yaşananları sorması üzerine Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını savundu.

Meclis Başkanlığı'nın tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı kendilerine ulaştığında gereğini yaptıklarını söyleyen Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldıklarını söyledi.

Hemen arkasından CHP Grubundan gelen CHP Grubunun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir."

Bir gazetecinin yazıyı ne zaman göndereceklerini sorması üzerine Kurtulmuş, yazıyı en kısa sürede CHP Genel Başkanlığına göndereceklerini ifade etti.

'Çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Başkanı'na yazı yazıldı'

Yarın CHP Grup Toplantısı yapılacağına yönelik CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının sorulması üzerine Kurtulmuş, Meclis'te 6 siyasi parti grubunun olduğunu, hiçbir siyasi partinin Meclis grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin "en ufak bir dahillerinin olmadığını ve olmayacağını" savundu.

Kurtulmuş, "Dolayısıyla Meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, 'Hayır, öyle değil şöyle yap' diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür" diye konuştu.

Özgür Özel'in grup toplantısı yapması halinde TBMM TV'nin grup toplantısını yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu üzerine Kurtulmuş, grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa TBMM TV'nin her grubu yayınladığını söyledi.

"Bunun usulüne uygun olup olmadığıyla ilgili denetimi yapacak olan yine Meclis Başkanlığı değil mi?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yazı yazıldı" yanıtını verdi.

