Meclis Akbelen için olağanüstü toplandı: AKP ve MHP önergeyi reddetti

Tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu iki hafta aradan sonra bir araya geldi.

Meclis, CHP'nin Akbelen'de ağaç katliamıyla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini müzakere etmek üzere olağanüstü toplandı. 200 milletvekili olan toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından görüşmeye geçildi.

Bahçeli: Her toplantıda buradayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te Akbelen oturumu öncesi konuştu. Bahçeli, “Türkiye’nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağıracak gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim’e kadar her toplantıda buradayız” dedi.

AKP sıraları bomboş

Toplantıda, Meclis Genel Kurulu toplantı yeter sayısı sağlanamasın diye AKP’li vekillerin salona girmemesi ayrıca dikkat çekti.

🔴Yeter sayıya ulaşıldı, Meclis Akbelen için olağanüstü toplandı



📌AKP ve MHP milletvekilleri toplantıya son dakikaya kadar katılmadı, kapı ağzında bekledihttps://t.co/KGUn3nTjPG pic.twitter.com/b9FVLhdvQr — soL Haber (@solhaberportali) August 8, 2023

MHP: Asıl amaçları ağaç değil

MHP adına söz alan grup başkanvekili Erkan Akçay, Akbelen'de ağaç kıyımına karşı süren direnişi Haziran direnişine benzetti. Haziran direnişini ise 'kalkışma' olarak adlandıran Akçay, şöyle konuştu: "Sadece saha çalışmalarını engellemeye çalışan, önleyici tedbirleri engellemek için kolluk kuvvetlerine saldıran bir grup provokatör gözaltına alınmıştır. Sandıktan umudunu yitiren ve kendi iç kavgalarını örtbas etmek isteyenlerin sokakları karıştırarak, toplumsal konuları kaşıyarak kaos oluşturmaya, Akbelen ile bir Gezi kalkışması çıkarmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Bunların asıl amacının ağaç olmadığı açık ve nettir."

Akbelen’den gelen İkizköylüler Genel Kurulu izleyici locasından takip etti

Saadet Partisi: Sadece rantçıları düşünmeyin

Saadet Partisi adına kürsüye çıkan grup başkanvekili Bülent Kaya, ormanların korunmasının anayasal bir hak olduğunu hatırlattığı konuşmasında ''Herkes yani sadece zenginleriniz değil, bir avuç rantçılarınız değil, zenginlerinizle birlikte fakirleriniz, emekçileriniz ve kısaca tüm fertleriyle birlikte 85 milyon milletimiz diyor. Bu sebeple sadece zenginlerinizin sadece rantçılarınız çıkarlarını düşünmeyin'' ifadelerine yer verdi.

İYİP: Ekosistem yok ediliyor

Muğla’daki santral sistemlerinin mevzuata uygun olmamasına ve kirletilicilikleri sınır değerlerin üzerinde olmasına karşın geçici faaliyet belgesiyle çalıştırıldığına dikkat çeken İYİP Muğla Milletvekili Metin Ergun, ''Kesilen ağaçlar ve sıyrılan verimli üst toprakla ile birlikte orman ekosisteminin tüm canlı bileşenleri büyük oranda ya da tamamen yok edilmektedir'' dedi.

Yeşil Sol Parti: AKP Limak'ın lehine bir karar alıyor

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, söz konusu santralin Türkiye'nin elektriğinin yüzde bir buçuğunu karşılayacağına dikkat çekerek, ''Kaldı ki enerji, zaten başka yerlerden karşılanıyor. Türkiye’nin şu an öyle bir çalışmaya ihtiyacı yok. Ama Limak’ın sermayesini büyütmeye ihtiyacı olduğu için AKP Limak’ın lehine bir karar alıyor” dedi.

Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi

Muhalefetin Akbelen gündemli genel görüşme açılması talebi, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken 281 ret oyu kullanıldı.

Muğla'daki Akbelen Ormanı'ndaki maden sahası için ağaç kesimini görüşmek üzere muhalefetin çağrısıyla toplanan TBMM Genel Kurulu oturumu sona erdi.