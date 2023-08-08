Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen açıklaması: Bir avuç kişiye çalışıyorlar, asıl marjinal olan onlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun öncesinde kürsüye, Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma karşı nöbet tutan İkizköylü Necla Işık çıktı.

Işık, "Biz buraya söz almaya geldik" dedi, mücadelelerine destek istedi: "TOMA'ların önünde siper olmaya var mısınız, ben bunun sözünü almak için buradayım. 90 yaşındaki Zehra ninem için buradayım. Bu 'marjinal' gruplar savunmaya devam edecek."

Ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da toplantı gündemini Akbelen'de yaşanan çevre katliamına ayırdı. Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına direnen İkizköylülere 'marjinal grup' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Bir avuç kişiye çalışıyorlar, asıl marjinal olan onlar" dedi.

Meclis'te bulunan tüm siyasi partilere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, kıyıma karşı direnen yurttaşların dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Siz de gidin bakın, benim duyduklarımı siz de duyun" ifadesini kullandı.

CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: