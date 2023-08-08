Kılıçdaroğlu'ndan Akbelen açıklaması: Bir avuç kişiye çalışıyorlar, asıl marjinal olan onlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun öncesinde kürsüye, Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyıma karşı nöbet tutan İkizköylü Necla Işık çıktı.
Işık, "Biz buraya söz almaya geldik" dedi, mücadelelerine destek istedi: "TOMA'ların önünde siper olmaya var mısınız, ben bunun sözünü almak için buradayım. 90 yaşındaki Zehra ninem için buradayım. Bu 'marjinal' gruplar savunmaya devam edecek."
Ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da toplantı gündemini Akbelen'de yaşanan çevre katliamına ayırdı. Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanı'nda ağaç kıyımına direnen İkizköylülere 'marjinal grup' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Bir avuç kişiye çalışıyorlar, asıl marjinal olan onlar" dedi.
Meclis'te bulunan tüm siyasi partilere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, kıyıma karşı direnen yurttaşların dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Siz de gidin bakın, benim duyduklarımı siz de duyun" ifadesini kullandı.
CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
- Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım dediler. Seçimi hile ile aldılar. Şimdi o devasa araçlarla o ağaçların nasıl yıkıldığını gördük.
- Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını da imzalamışsınız. Söz vermişsiniz. Parlamentodan geçmiş. Ama buna rağmen ‘ben yoluma devam ediyorum’ diyorlar. Beşli Çeteler Saray’dan güç alarak, askeri de polisi de size karşı kullanıyorlar. Bakın Akbelen sadece bir Akbelen değil aslında. Akbelen aslında aynı zamanda bir Türkiye’dir. O güzel doğanın yüzde 75-80’i maden arama ruhsatı olarak verilmiş. Ben boşuna mı Beşli Çeteler diyordum?
- Ormanların yanında duranı marjinal ilan ediyorsunuz. İnsanda biraz erdem, ahlak olur ya.
- Kömür bacalarından çıkan dumanı koklamak mı daha güzel, yoksa ormanın güzel havasını teneffüs etmek mi daha güzel. Siz eğer kömür bacasından tüten dumanı solumak istiyorsanız, sizin bu ülkede yaşama hakkınız yok. Eğer bir ülkede siyasal iktidar kendisini beşli çeteye teslim etmişse, marjinalleşmiş demektir.
- Genel Kurul’a gelmeyecekler. Bu koridorda kapının önünde bekleyecekler. Çoğunluk sağlanırsa, ‘hayır’ demek için koşa koşa gelecekler. Hayır derseniz, iki elim yakanızda olur. BU sıradan bir olay değil. Bu bir toprak meselesi, vatan meselesi, su meselesi, hava meselesi.