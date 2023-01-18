Mecidiyeköy'de öldürülen Sırp çete lideri Vukotiç cinayetiyle ilgili detaylar

Sırp Skaljari Suç Örgütü’nün lideri Jovan Vukotiç’in İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı.

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, iddianamenin detaylarını aktadı. Soykan'ın yazısına göre Karadağ merkezli suç örgütünün lideri Vukotiç, Avrupa’daki kokain ticaretinin en önemli aktörlerinden biriydi. Düşmanı ise yıllarca birlikte kokain ticareti yaptıktan sonra büyük bir savaşa tutuştuğu Kavac Çetesi’ydi. 8 yıldır süren savaşta Avrupa’nın 7 ülkesinde 50’ye yakın cinayet işlendi.

Vukotiç, 2018’de Antalya’da sahte kimlikle yakalanarak Sırbistan’a sınır dışı edildi. Oradan Karadağ’a iade edilmiş ve 15 ay sonra cezaevinden firar etmişti. O tarihten sonra kayıplara karışmıştı.

Ta ki 8 Eylül 2022 günü saat 19.55’e kadar. Vukotiç, İstanbul’un en işlek noktası Mecidiyeköy’de öldürüldü. Soykan'ın yazısında iddianameyle ilgili bölümler özetle şöyle:

"(...) İddianameye göre; kamera kayıtlarını inceleyen polis Vukotiç’in aracının, Ataköy’deki lüks rezidanstan çıktığı andan itibaren ‘35’ yani İzmir plakalı bir araç tarafından takip edildiğini belirledi.

Polis tetikçilerin İstanbul Beyoğlu merkezli Barış Boyun Çetesi’nin iki adamı olduğunu tespit etti: Emircan Sümer ve Yakup Soğan. Kamera kayıtlarından adım adım cinayet mahalline gelişleri belirlendi.

Emircan Sümer yakalanırken Yakup Soğan izini kaybettirmişti. Barış Boyun ise çok sayıda cinayetten Kırmızı Bülten’le aranırken İtalya’da yakalandı. Ancak Türkiye’de siyasi baskı gördüğünü söyleyen Barış Boyun, ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Soruşturmanın 10’uncu gününde, 18 Eylül 2022’de Organize Şube Müdürlüğü’nün mail adresine çok önemli bir ihbar geldi:

“Bu işi Kavac suç örgütü yaptı. Kırmızı Bülten’le aranan Zivkoviç, İstanbul’da saklanıyor. Bunu saklayanlardan bir tanesi Murat Polat bir tanesi Ayşe Sipahi diğeri de Asiye Yüksel. Zivkoviç’e barınma, araç ve telefon hattı temin ediyorlar. Bunlar İzmir’de mafya grubu olan Binali Camgöz ile bu işi organize ettiler.”

Yani, Vukotiç’i öldürten Kavac Çetesi’nin liderleri İstanbul’daydı ve cinayet öncesinde Türkiye’yi terk etmeyerek büyük risk almışlardı.

İhbarda onları sakladığı söylenen Murat Polat, demir ve sac ticareti ile müteahhitlik yapan bir şirketin sahibiydi. Asiye Yüksel ise holdingin yönetim kurulundaydı. Ayşe Sipahi ise bu holdingin çalışanıydı. Gözaltına alındılar, aynı gün Polonezköy’deki otele yapılan operasyonda ‘Sarı’ lakaplı Radoje Zivkoviç, yardımcısı Milan Vujotiç ve Pitbull lakaplı korumaları Zdravko Perunoviç yakalandı.

Radoji Zivkoviç, Kavac Çetesi’nin iki numaralı ismiydi. Ele geçirilen cep telefonu cinayetin delilleriyle doluydu.

Kavac Çetesi’nin iki numaralı ismi ‘Sarı’nın telefonunda Vukotiç’in öldürüldüğü aracın önceden çekilmiş fotoğrafları da bulundu. Cinayetin işlenmesinden saatler önce Furkan isimli kişi, Radoje Zivkoviç’e bu otomobilin park halindeyken çekilmiş fotoğrafını yollamıştı. Bu da telefonda bulundu.

Bu sırada Türk polisi, Karadağ güvenlik güçleriyle bilgi paylaşıyordu. Karadağ güvenlik güçleri, Binali Camgöz’ün cezaevinde Kavac Çetesi mensuplarıyla kaldığını bildirdi. Koğuşa yapılan baskında iki cep telefonu ele geçirildi. Binali Camgöz, cezaevinden cinayet planına katılmış ve talimatlar vermişti. Bu cinayet için Kavac Çetesi’nden 1.5 milyon Euro aldığı öne sürülüyor.

Vukotiç Cinayeti ile ilgili 91 sayfalık iddianamede 16 sanığa kasten öldürmekten hapis cezası verilmesi isteniyor. Ayrıca örgüt yöneticiliği ve üyeliği ile örgüte yardım suçlamalarından ceza talep ediliyor."