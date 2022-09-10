Sırp mafyanın İstanbul’da öldürülmesinin ardından Başarır’dan Soylu’ya istifa çağrısı

Sırbistan’daki en etkin suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovan Vukotić'in İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘istifa’ çağrısı geldi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sırp Mafya lideri Jovan Vukotić’in sınır dışı edildiği iddia edilmesine rağmen İstanbul’da öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Başarır, “Türkiye’nin geleceği, güvenliği, huzuru için istifa etmelisin” dedi.

Başarır, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Soylu’nun sınır dışı ettiğini iddia ettiği, bir mafya liderinin İstanbul’da çatışmada öldürüldüğünü öğrendik. Aynı şey Afgan bir mafya liderinin Almanya sınır dışı ettikten sonra Beşiktaş’ta yaşadığını söylemiştik. Şimdi söylemek isterim, iki askerimizi diri diri yakan IŞİD’li iki militan Antep’te ve İstanbul’da görülmüştü. Süleyman Soylu’nun görevi bu mu? Bir bakan, ülkesinin asayişinden, güvenliğinden sorumludur. Ama İçişleri Bakanlığı dışında her işi yapan bir bakan var. Ben sormak istiyorum; Sayın Bakan senin Türkiye’deki güvenlikten bir haberin var mı? Sınırlarımız ne kadar güvenli, ne işi var bu insanların ülkemizde? Sınır dışı ettikten sonra takip ettin mi? Geldiğimiz nokta bu, sen artık bir güvenlik sorunusun. Güvenliği sağlayamıyorsun ve sağlayacağına karşı hiç umudumuz yok. Türkiye’nin geleceği, güvenliği, huzuru için istifa etmelisin. Yakışmıyorsun bu ülkeye. Neden dünyadaki mafya, suçlular bu ülkede yakalanıyor? Çünkü senin resim albümüne bakıyorlar. Bu ülkenin böyle bir içişleri bakanı var biz de bu ülkede olmalıyız diyorlar. Sen böyle resimler verirsen, bu mafyalar; Sırp mafya, Afgan mafya, IŞİD’li caniler bu ülkeye gelip yaşama hakkını kendinde görür.”

Motosikletli bir saldırgan Vukotić, eşi ve kızının içinde bulunduğu araca ateş etmesi sonucu Vukotić'i öldürmüştü.