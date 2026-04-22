MEB’in protokol ‘utancı’: Yüzlerce tarikatı değil de ‘Kuaförler Derneği’ni açıklayabildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dernek-vakıf adlarıyla faaliyet gösteren tarikat ve cemaatlere okulların kapısını açıyor. Bakanlıkla bu yapılar arasında imzalanan protokollerle okullar tarikatların başlıca faaliyet alanı haline getiriliyor. Öte yandan Bakanlığın bu adımları büyük tepki çekiyor.

Bakan Yusuf Tekin de Meclis Genel Kurulu’nda eleştiriler üzerine “Sizin tarikat, cemaat dediğiniz benim STK dediğim yapılar” demiş ve bu yapılarla protokol imzaladıklarını ve imzalamaya devam edeceklerini söylemişti.

Ancak Tekin bu cüretkarlığını söz konusu vakıf ve derneklerin isimlerini açıklama konusunda gösteremiyor.

Bakanlığın son yaptığı açıklamaya göre bu yılın başı itibariyle protokol imzalanan yapıların sayısı 672 oldu. Ancak iş bu STK’leri tek tek açıklamaya gelince bakanlık büyük bir gizlilik zırhına bürünüyor, göğsünü gere gere "işte imzaladığımız protokollerle okulları bunlara açtık" diyemiyor.

'İdeolojiye bakmıyoruz' dedi, 21 örnek açıklayabildi

Açıklayabildiği STK sayısı ise son olarak sadece 21 oldu. Bunlar arasında İHH ve TÜGVA zaten bilindik gerici yapılar olurken, MEB’in açıkladığı dar listeye TEMA Vakfı, Ahbap Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nı alarak “ideolojik duruşa bakmıyoruz” demesi dikkat çekti. MEB'in açıkladığı liste içinde Kuaförler Derneği, Açık Hava Reklamcıları Derneği gibi örnekler de yer aldı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır bugün yayımlanan haberinde Yusuf Tekin’in milletvekillerinin, bakanlığın vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollere ilişkin soru önergelerine ortak yanıt verdiğini duyurdu.

Yanıta göre 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla, bakanlık ile protokol imzalayan 672 farklı STK bulunuyor. Yanıtta protokol imzalanan kurum ve kuruluşlardan “sadece birkaçı”nın isimlerine yer verilerek şöyle denildi:

“TEMA Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Öğretmen Akademisi Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Elginkan Vakfı, Türk Tekstil Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Ahbap Derneği, Türk Eğitim Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Açık Hava Reklamcıları Derneği, Kuaförler Derneği, Klasik Sanatlar Derneği, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu işbirliği yürütülen kurum ve kuruluşlardan sadece birkaçıdır.”

'Bakanlık bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadı' iddiası

İmzalanan protokollerin “eğitim-öğretim, sağlık, güvenlik, kültür-sanat, sosyal yardım, öğrenci taşıma hizmetleri ve çevre gibi alanlarda imkânları geliştirmeyi ve fırsat eşitliğini artırmayı” amaçladığı öne sürülen yanıtta STK’ların “ideolojik duruşuna” bakılmadığı iddia edildi:

“Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarının ideolojik duruşuna bakmaksızın, eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak her türlü kaynağı değerlendirmeyi ilke edinmiştir.”

Ayrıca protokoller kapsamında bakanlık bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı, taraflara hiçbir ödeme gerçekleştirilmediği de belirtildi.