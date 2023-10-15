MEB'in gerici uygulamaları devam ediyor: Anaokulu ve ilköğretim kurumlarına zorunlu mescit 

Tariktatlara ve cemaatlere açılan eğitim alanındaki gerici uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. ÇEDES projesiyle okullarda imamların derse girmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında mescidi zorunlu hale getirdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde kapsamlı olacağına işaret ederek beklenti yarattığı değişiklikten skandallar çıktı. Değişiklikte “mescit” düzenlemesi yapıldı.

“Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadethane açılır. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep edilmesi halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” maddesi “Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal aydınlatmalı uygun mekânda mescit açılır” şeklinde değiştirildi. Anaokulu ve ilköğretim kurumlarında mescit açılması zorunlu hale getirildi.

Okula devam edemeyen çocukların sorumluluğu artık bakanlıkta değil

Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının okula devam edememesi nedeniyle eğitim sendikaları tepki gösteriyordu. Bu konuya da yer verilen değişiklikte, okula devam edemeyen çocuklar için sorumluluk da bakanlığın üzerinden atıldı ve bu çocukların okula gitmesinin “veli yükümlülüğünde olduğu” belirtildi.

Okulöncesi eğitimde sıkça karşılaşılan ve kayıt parası olarak nitelendirilen durum, yönetmeliğe eklenerek resmi kılıfa sokuldu. Çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek gerekçesiyle “katkı payı” alınacak.

Öğrencilerden beklenen davranışlarda da değişiklik yapıldı. Bu davranışların arasına “ülkenin birliğini bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla huzur bozmamaları” eklendi. Sınıfta cep telefonu bulundurmanın disiplin cezasındaki karşılığı ise uyarıdan kınamaya yükseltildi.