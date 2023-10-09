H.K.G. davasında yine erteleme: Basın açıklamasında gerici provokasyon

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 6. duruşması bugün görüldü. Dava 23 Ekim tarihine ertelendi.

Karar duruşması olması beklenen duruşması öncesi açıklama yapan kadın örgütleri adalet çağrısı yaparak “H.K.G. asla yalnız yürümeyecek. Kadınlar kimsenin kölesi olmayacak” dedi.

Davanın önceki duruşması, tutuklu sanık Kadir İstekli’nin avukatının vekillikten çekilme dilekçesi vermesi üzerine ertelenmişti. Yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti; gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti. Davada, sanık Kadir İstekli “cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Basın açıklamasında provokasyon

Duruşmanın ardından gerçekleştirilen basın açıklamasına müdahale eden bir gerici çocuk istismarı davası olan H.K.G. davasına ‘öğretmenine aşık bir çocuğun’ davası dedi. Bağırarak açıklamayı engellemeye çalışınca, çevredekilerin tepkisiyle uzaklaştırıldı.

H.K.G. davasında gerici provokasyon: Basın açıklamasına müdahale etti, çocuk istismarına ‘öğretmenine aşık bir çocuğun’ davası dedihttps://t.co/5QfVJprELx pic.twitter.com/lqUBzEuUVp — soL Haber (@solhaberportali) October 9, 2023

Gericilerin kendini aklama rüyası

Timur Soykan'ın “Profesör Kâbus” haberi, gerici basın tarafından, yine Soykan'ın "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" haberindeki suçluları aklamak için kullanılıyor.

Milat'ın başlattığı gerici çağrıya Yeni Akit ve Yeni Şafak da katıldı ve "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" dosyasının sil baştan ele alınması gerektiğini manşetine taşımıştı.