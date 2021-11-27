MEB’in El-Bab’da dağıttığı kitaplar yakıldı: 'Hz. Muhammed resmedildi' gerekçesi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Suriye’nin El-Bab kentinde İlkokul 1.sınıf öğrencilerine dağıttığı ‘Hz. Peygamberin Siyeri’ isimli kitapların, 'peygamber ve aile bireylerinin resmedilmesi' gerekçesiyle toplanıp yakıldığı iddia edildi.

Kitabı basan İstanbul merkezli ‘İstişraf' adlı şirket ise ‘Suriye halkına özür mektubu' yayımlayarak, hatanın bakanlıkla ilgisi olmadığını, tasarımcı tarafından yanlış görsel kullanıldığını duyurdu.

Sözcü’de yer alan habere göre, "Hz. Muhammed'in Hz. Hatice ile evlenmesi, günümüzün damat ve gelinliği görseli ile resmedildi", bu durum kitapların yakılmasıyla sonuçlandı.

Kitapta, peygamberin kızı Fatıma'yı okula göndermesi de okul servis aracıyla anlatıldı. Söz konusu kitaplar, şehir merkezindeki bir caddede yakıldı. Olayın videoları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Valilikten 'soruşturuyoruz' açıklaması

Konuya ilişkin Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “Suriye Görev Gücü sahasında bir vakfın finansmanıyla bir yayınevi tarafından basılıp dağıtılan din bilgisi eğitim kitabının içeriğinde din eğitimi açısından kabul edilemez konular olduğu tespit edilmiştir. İlgili Yayınevi yaptığı açıklamayla içerikte bir hata ve yanlışlık olduğunu belirterek özür dilemiş olsa da Valiliğimiz tarafından bahse konu olay çok yönlü olarak soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.