Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilere, ‘Hz. Ali’yi sevmeyiz’ diyen öğretmen görevden ayrıldı

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda sözleşmeli olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan M.K. isimli öğretmen, 20 Eylül’de katıldığı bir ders esnasında 8’inci sınıf öğrencilerine “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti ve ayrımcı ifadeler kullandı. M.K.’nin “Hz. Ali’yi sevmeyiz” ifadelerinin ardından öğrencilerin derste yaşananları ailelerine anlatması üzerine veliler okul müdürlüğüne şikayette bulundu.

Duvar'dan Ogün Akkaya'nın haberine göre konu, CHP, HDP ve İYİP milletvekilleri tarafından Meclis gündemine taşındı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergeleri verildi.

Çelik 'incelemelerin sonu beklenmeli' demişti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir” dediği konuya ilişkin açıklama, soru önergeleri sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi.

‘Adı geçen öğretmen görevden ayrıldığı belirtilmiştir'

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın yazılı soru önergelerine yanıt veren Bakan, okulda ücretli öğretmenlik yapan M.K.’nin 24 Eylül 2021 tarihinde görevden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Ankara Valiliğince konuya ilişkin olarak; söz konusu okulda ders ücreti karşılığı öğretmen olarak görevlendirilen adı geçen öğretmen hakkında Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen muhakkik tarafından inceleme soruşturma yapıldığı, soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; okul yöneticilerinin konu hakkında bilgilerinin olması üzerine olaya müdahale ettikleri, veli dilekçesi üzerine öğretmenden savunma istendiği, adı geçen öğretmenin 24/09/2021 tarihinde görevden ayrıldığı belirtilmiştir.”