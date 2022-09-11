MEB'in açıkladığı istatistikler acı gerçeği gösterdi: Okullaşma oranı düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) örgün eğitim istatistiklerini açıkladı. Örgün eğitimde okuyan öğrenci sayısı azalırken, açık öğretimdeki öğrenci sayısı ise arttı. İlkokul, ortaokul ve lisedeki okul sayıları da istatistiklerdeki dikkat çeken diğer bir unsur oldu.

AKP iktidarının sürekli özendirdiği imam hatip okullarının hem lisede hem ortaokulda sayıları artmasına rağmen öğrencisi sayısı her iki kademede de azaldı. Ayrıca ilkokullardaki okullaşma oranları da gerilemeye devam etti.

Özel okullar artıyor, devlet okulları kapanıyor

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, ilkokullarda 24 bin 576 olan okul sayısı bir yıl içinde 57 azaldı. 2021-2022’de okul sayısı 24 bin 519 oldu. Ortaokulda ise 19 bin 25 olan okul sayısı 18 bin 936’ya geriledi. Lise düzeyinde ise okul sayısı 12 bin 972’den 12 bin 804’e düştü. Öte yandan okul sayılarındaki düşüş en çok devlet okullarında oldu. Özel okulların sayısı artarken devlet okullarının sayısının azalması oldukça dikkat çekti.

En dikkat çekici bölümlerden biri de pandemi sonrası okul bırakmaların artacağını vurgulayan eğitim uzmanlarını doğruladı. 2020-2021’de 1 milyon 580 bin 764 olan açık öğretimdeki öğrenci sayısı geçen yıl 157 bin artarak 1 milyon 738 bin 198 oldu. Açık öğretim ortaokulunda okuyan öğrenci sayısı 128 binden 171 bine yükselirken açık öğretim lisesinde okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 452 binden 1 milyon 566 bine yükseldi.

Yüz binlik fark

AKP’nin sürekli özendirerek velileri yönlendirmek istediği imam hatip okullarının sayısında yine artış oldu. Ortaokulların sayısı 3 bin 427’den 3 bin 451’e yükselirken liselerin sayısı ise 1673’ten 1694’e çıktı. Öğrenci sayısındaysa gerileme yaşandı. Ortaokulda öğrenci sayısı 714 binden 710 bine düşerken, lisede 667 binden 617 bine geriledi. İmam hatip öğrencilerinin sayısında liseyle ortaokul arasında neredeyse yüz binlik fark oluştu.

Pansiyonlu okullarda da imam hatiplere verilen öncelik dikkat çekti. Ortaöğretimde toplam lise sayısının yüzde 13'ü imam hatiplerden oluşurken pansiyonlu okulların ise yaklaşık yüzde 32'si imam hatiplere ayrıldı. Geçen yıla göre ise pansiyonlu imam hatiplerin sayısı 6 artarken kapasite de 139,9 binden 141,3 bine yükseldi. Bütün liselerin yüzde 26'sına denk gelen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerin ise sadece yüzde 33'ünde birinde pansiyon bulunuyor.

Okullaşma oranında düşüş

Son dönemde her yıl daha da geriye giden okullaşma oranında da düşüş yaşandı.

Net okullaşma oranı ilkokulda 93,23’ten 93,16’ya geriledi. Böylece ilkokulda 2012-2013’te 98,86 olan okullaşma oranı tam 5,7 puan düşmüş oldu. Ortaokuldaki okullaşma oranları ise yükselmesine rağmen 2019-2020’nin çok altında kaldı.

2019-2020’de 95,9 olan ortaokul okullaşma oranı 2021-2022’de 89,8’e geriledi. Aradaki fark tam 6,1 puan oldu. Ortaöğretimde ise okullaşma oranı 89,6 oldu.

Zorunlu eğitim 12 yıla çıkmasına rağmen hem ortaokulda hem de lisede okullaşma oranını hâlâ 90’ın altında kalması ise dikkat çekti.